Ефремова Римма Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 20.06.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Андрей Иванович
Мать: Лапина Лидия Паладьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапин Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 20.06.2022