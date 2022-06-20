Ефремова Римма Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Римма Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 20.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Андрей Иванович

Мать: Лапина Лидия Паладьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Антон

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ефремов Александр Владимирович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Александр Владимирович

Смерть
Вычислено 20.06.2022
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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