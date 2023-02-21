Лапина Лидия Паладьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Лидия Паладьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1958

Дочь: Ефремова Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Римма Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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