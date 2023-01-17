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(Инякина) [Анастасия] Осиповна

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1883

Пол

Женский

Отец

1839 или 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Инякин Осип (Иосиф) Иудович (Юдович)

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.06.1883
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 478. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Мама... Показать все
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