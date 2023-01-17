(Инякина) [Анастасия] Осиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Инякин Осип (Иосиф) Иудович (Юдович)
Мать: не указана
Смерть
29.06.1883
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 1. Д. 478. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Мама... Показать все