Смирнов Иосиф (Осип) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иосиф (Осип)

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Место рождения

Новинка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Захарина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Новинка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлыстова Мария Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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