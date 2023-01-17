Захарина (Смирнова) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарина (Смирнова) Анна Иосифовна

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Место рождения

Новинка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

31.12.1914

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914

Отец: Смирнов Иосиф (Осип)

Мать: не указана

Новинка, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Костомарова Александра Павловна

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1941

Дочь: Захарина Мария Павловна

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1941

Сын: Захарин Иван Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.01.1945

Дочь: Киселёва Валентина Павловна

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.1948

Сын: Захарин Василий Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Захарин Иван Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1953

Сын: Захарин Александр Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.07.1955

Сын: Захарин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1958

Сын: Захарин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич

Смерть
19.12.1990
Калининский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
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