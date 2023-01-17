Захарина (Смирнова) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения31.12.1914
Дата смерти19.12.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914
Отец: Смирнов Иосиф (Осип)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Костомарова Александра Павловна
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1941
Дочь: Захарина Мария Павловна
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1941
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1945
Дочь: Киселёва Валентина Павловна
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1948
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1950
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1953
Сын: Захарин Александр Павлович
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1955
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
06.02.1958
Сын: Захарин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарин Павел Андреевич
Смерть
19.12.1990
Калининский, Брединский муниципальный район, Челябинская область