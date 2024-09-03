Самоловова (Самоловова) Варвара Филипова
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения04.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1847
Бракосочетание
06.04.1866
Рождение ребёнка
01.02.1867
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
21.11.1869
Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
20.08.1871
Дочь: Самоловова (Самоловова) Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
27.11.1875
Сын: Самоловов Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Самоловова (Самоловова) Сосанна Михайловна
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
05.08.1884
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
07.04.1886
Сын: Самоловов Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
05.05.1889
Сын: Самоловов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев
Смерть
Неизвестно