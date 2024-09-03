Самоловова (Самоловова) Варвара Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Самоловова) Варвара Филипова

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

04.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1847

Отец: Самоловов Филип Сергеев

Мать: Самоловова (Слинкина) Анна Ивановна

Бракосочетание
06.04.1866

Муж: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Самоловов Семен Михайлов

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
21.11.1869

Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
20.08.1871

Дочь: Самоловова (Самоловова) Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
27.11.1875

Сын: Самоловов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Самоловова (Самоловова) Сосанна Михайловна

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
05.08.1884

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
07.04.1886

Сын: Самоловов Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Самоловов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Самоловов Михаил Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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