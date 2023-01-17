Пономарев Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1813
Отец: Пономарев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1842
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Пономарев Александр Петрович
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно