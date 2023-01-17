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Пономарев Петр Яковлевич

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.09.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1813

Отец: Пономарев Яков

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.04.1842

Сын: Пономарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Пономарев Макар Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пономарев Ефим Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Пономарев Александр Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Трофимовна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анастасия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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