Пономарева Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1842
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
?.04.1858
Сын: Пономарев Александр Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно