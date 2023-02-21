Пономарева Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анастасия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1842

Сын: Пономарев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Пономарев Макар Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пономарев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Пономарев Александр Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Яковлевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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