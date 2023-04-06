Пушкарев Алексей Евтихиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Васса Алексеева
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Пушкарев Авросим Алексеев
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Пушкарев Аверкий Алексеев
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852