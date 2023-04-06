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Пушкарев Алексей Евтихиев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Мать: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Пушкарев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Васса Алексеева

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Пушкарев Авросим Алексеев

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Пушкарев Аверкий Алексеев

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Моисеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Пелагея Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Матрена Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1852
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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