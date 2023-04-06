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Кутуковъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1883

Отец: Кутукова Тимофей

Мать: Кутукова Агриппина Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1907

Сын: Кутуковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Кутуковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова

село Михайловское
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Леонтий

Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутукова Ефимья Федорова

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