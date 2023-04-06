Кутуковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения04.02.1883
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1883
Отец: Кутукова Тимофей
Рождение ребёнка
11.07.1907
Сын: Кутуковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Кутуковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова
село Михайловское
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Леонтий
Мать ребёнка: Кутукова Ефимья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутукова Ефимья Федорова