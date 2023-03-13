Кутукова Ефимья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1907
Сын: Кутуковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Кутуковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутуковъ Леонтий
Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Федоръ