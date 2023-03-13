Кутукова Ефимья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова Ефимья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1907

Сын: Кутуковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Кутуковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутуковъ Леонтий

Отец ребёнка: Кутуковъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Федоръ

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