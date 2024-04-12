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Гусев Николай Александрович

Место рождения

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.04.1909 ст.

Дата смерти

30.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1909 ст.

Отец: Гусев Александр Яковлевич

Мать: Гусева Александра Михайловна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1934

Дочь: Беликова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.06.1935

Дочь: Боковикова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.06.1938

Дочь: Бархатова Инна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
30.11.1962
Иваново, Ивановский район, Брестская область
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