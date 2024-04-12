Гусев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1909 ст.
Дата смерти30.11.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1909 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1934
Дочь: Беликова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.06.1935
Дочь: Боковикова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1938
Дочь: Бархатова Инна Николаевна
Смерть
30.11.1962
Иваново, Ивановский район, Брестская область