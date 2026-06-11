Утев Арсентий (Аристарх) Сергеев
мужской, родился 1841
умер Неизвестно
ОтецУтев Сергей Иванов1812 г.р.
МатьУтева Матрена Анисимова1809 г.р.
Супруги
Утева (Бычкова) Анисия Алексеева1854 г.р.
Утева Агафия Васильева1848 г.р.Показать еще 1
Дети
Утев Влас Арсентьев09.02.1863 г.р.
(Утева) Прасковья Арсентьева24.10.1866 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Утев Сергей Иванов
Мать: Утева Матрена Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1863
Сын: Утев Влас Арсентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1866
Дочь: (Утева) Прасковья Арсентьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
08.02.1878
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Утева (Бычкова) Анисия Алексеева
Бракосочетание
24.07.1883
Жена: Утева Агафия Васильева
Рождение ребёнка
19.10.1884
Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Никитина (Утева) Анна Арсентьева
Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева
Смерть
Неизвестно