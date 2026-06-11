Утев Арсентий (Аристарх) Сергеев 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Утев Арсентий (Аристарх) Сергеев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1841

умер Неизвестно

Отец
Утев Сергей Иванов1812 г.р.
Мать
Утева Матрена Анисимова1809 г.р.
Супруги
Утева (Бычкова) Анисия Алексеева1854 г.р.
Утева Агафия Васильева1848 г.р.
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Дети
Утев Влас Арсентьев09.02.1863 г.р.
(Утева) Прасковья Арсентьева24.10.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Утев Сергей Иванов

Мать: Утева Матрена Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утев Спиридон Арсентьев

Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утева (Боталова) Евфимия Григорьева

Рождение ребёнка
09.02.1863

Сын: Утев Влас Арсентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1866

Дочь: (Утева) Прасковья Арсентьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
08.02.1878

Жена: Утева (Бычкова) Анисия Алексеева

Рождение ребёнка
1879

Сын: Утев Никифор Арсентьев

Мать ребёнка: Утева (Бычкова) Анисия Алексеева

Бракосочетание
24.07.1883

Жена: Утева Агафия Васильева

Рождение ребёнка
19.10.1884

Сын: Утев Стефан Арсентьев

Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Никитина (Утева) Анна Арсентьева

Мать ребёнка: Утева Агафия Васильева

Смерть
Неизвестно

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