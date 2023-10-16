Баженов Артемий Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти27.12.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1853 ст.
Дочь: Корепанова Екатерина Артемьева
Мать ребёнка: Баженова Иустиния Петрова
поч.Кильешурский (Артемьево) Сепычской волости, Глазовского уезда
Смерть
27.12.1864 ст.
починок Кильешурский
Умер в 62 года, натурально (запись о смерти в метр.книге Богоявленской церкви с.Ягошур)