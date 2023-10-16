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Баженов Артемий Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

27.12.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1853 ст.

Дочь: Корепанова Екатерина Артемьева

Мать ребёнка: Баженова Иустиния Петрова

поч.Кильешурский (Артемьево) Сепычской волости, Глазовского уезда
Смерть
27.12.1864 ст.
починок Кильешурский
Умер в 62 года, натурально (запись о смерти в метр.книге Богоявленской церкви с.Ягошур)
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