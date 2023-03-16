Баженова Екатерина Атремьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1886 ст.
Сын: Корепанов Василий Федорович
Отец ребёнка: Корепанов Феодор Стефанов
Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1932