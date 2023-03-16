Баженова Екатерина Атремьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Екатерина Атремьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1875 ст.

Муж: Корепанов Феодор Стефанов

Рождение ребёнка
14.03.1886 ст.

Сын: Корепанов Василий Федорович

Отец ребёнка: Корепанов Феодор Стефанов

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Около 1932
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