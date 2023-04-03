Давидович (Ласовская) Надежда Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1890
Дата смерти05.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1925
Сын: Давидович Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
01.07.1928
Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Давидович Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
24.06.1934
Дочь: Чурилова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1987