Давидович (Ласовская) Надежда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович (Ласовская) Надежда Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1890

Дата смерти

05.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1925

Сын: Давидович Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Давидович Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Давидович Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович

Рождение ребёнка
24.06.1934

Дочь: Чурилова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Давидович Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Давидович Фёдор Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидович Фёдор Сидорович

Смерть
05.03.1987
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