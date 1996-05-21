Давидович Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1928

Дата смерти

21.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928

Отец: Давидович Фёдор Сидорович

Мать: Давидович Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
06.08.1954

Дочь: Ворожцова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна

Рождение ребёнка
18.01.1957

Сын: Давидович Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1959

Дочь: Гододенко Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1961

Дочь: Пуртова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна

Смерть
21.05.1996