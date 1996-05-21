Давидович Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1928
Дата смерти21.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1928
Рождение ребёнка
06.08.1954
Дочь: Ворожцова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1957
Сын: Давидович Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1959
Дочь: Гододенко Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1961
Дочь: Пуртова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Давидович Зинаида (Зоя) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1996