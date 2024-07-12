Давидович Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Анга, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

04.02.1925

Дата смерти

12.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925

Отец: Давидович Фёдор Сидорович

Мать: Давидович (Ласовская) Надежда Антоновна

Анга, Томский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович (Пыжик) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
03.04.1957

Сын: Давидович Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Давидович (Пыжик) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
06.11.1960

Дочь: Иванова (Давидович) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Давидович (Пыжик) Анна Даниловна

Смерть
12.12.1992

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