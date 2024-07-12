Давидович Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.02.1925
Дата смерти12.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1957
Сын: Давидович Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Давидович (Пыжик) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
06.11.1960
Дочь: Иванова (Давидович) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Давидович (Пыжик) Анна Даниловна
Смерть
12.12.1992