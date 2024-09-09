Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти15.03.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Антон Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Ефим Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никитин
Бракосочетание
До 1785
Муж: Прокофий Никитин
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Прокофий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Никитин
Рождение ребёнка
26.10.1790 ст.
Дочь: Параскева Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Никитин
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 34 года.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 45 лет.
Смерть
15.03.1804 ст.
Скоропостижно.