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Ирина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

15.03.1804 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Антон Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никитин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ефим Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никитин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1785

Муж: Прокофий Никитин

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Прокофий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Никитин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1790 ст.

Дочь: Параскева Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Никитин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 34 года.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 45 лет.
Смерть
15.03.1804 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Скоропостижно.

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