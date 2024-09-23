Антон Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти17.12.1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Прокофий Никитин
Мать: Ирина Никитина
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 6 лет.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
До 1800
Жена: Параскева Андреева
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 22 года.
Бракосочетание
28.01.1803 ст.
Жена: Агриппина Иванова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Григорий Федоров, Никифор Михайлов.
Смерть
17.12.1803 ст.
От водяной.