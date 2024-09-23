Антон Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Прокофьев

Антон Прокофьев

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

17.12.1803 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.
Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Прокофий Никитин

Мать: Ирина Никитина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 6 лет.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
До 1800

Жена: Параскева Андреева

Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 22 года.
Бракосочетание
28.01.1803 ст.

Жена: Агриппина Иванова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Григорий Федоров, Никифор Михайлов.
Смерть
17.12.1803 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От водяной.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.