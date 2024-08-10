(Бобкова) Татьяна Иванова 17.01.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Бобкова) Татьяна Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 17.01.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 19.08.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков Иван Игнатьев16.02.1813 ст. г.р.
Мать
Бобкова Мавра Матвеева1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1835 ст.

Отец: Бобков Иван Игнатьев

Мать: Бобкова Мавра Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровой крестьяне

Крещение
20.01.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Онаго ж сельца и пом. крест. Никифор Климентов Тепляков и крест. жена Фекла Гаврилова Кряжева

Смерть
19.08.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Михаила Васильева Никифорова. Отец указан как Иван Игнатьев Архипов. Указана полугоду От поноса

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