(Бобкова) Татьяна Иванова
женский, родилась 17.01.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 19.08.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков Иван Игнатьев16.02.1813 ст. г.р.
МатьБобкова Мавра Матвеева1815 ст. г.р.
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Рождение
17.01.1835 ст.
Отец: Бобков Иван Игнатьев
Мать: Бобкова Мавра Матвеева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
20.01.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.08.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровой крестьяне