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Маковкина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

09.09.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Муж: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892 ст.

Сын: Маковкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.

Сын: Маковкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич

Смерть
09.09.1909 ст.
Причина смерти: от старческого истощения
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