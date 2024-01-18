Маковкина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти09.09.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892 ст.
Сын: Маковкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.
Сын: Маковкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Маковкин Михаил Васильевич
Смерть
09.09.1909 ст.
Причина смерти: от старческого истощения