Сорокин Николай Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сорокин Кузма Николаевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сорокин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Надежда

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сорокин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Надежда

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослякова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Надежда

Смерть
Неизвестно
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