Сорокин Николай Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сорокин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Надежда
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сорокин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Надежда
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослякова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Надежда
Смерть
Неизвестно