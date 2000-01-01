Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Сорокин Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сорокин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Артемьевич
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сорокин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Артемьевич
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослякова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Артемьевич
Смерть
Неизвестно