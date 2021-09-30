Крыленко Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.?
Дата смерти30.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1992
Дочь: Клыленко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна
Рождение ребёнка
11.05.1998
Сын: Крыленко Богдан Андреевич
Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна
Смерть
30.09.2021