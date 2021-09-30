Крыленко Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыленко Андрей Борисович

Крыленко Андрей Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.?

Дата смерти

30.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1992

Дочь: Клыленко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
11.05.1998

Сын: Крыленко Богдан Андреевич

Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыленко Марина Владимировна

Смерть
30.09.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close