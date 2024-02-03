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Евдокия Павлова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

03.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Павел Иванов

Мать: Агафья Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинник Яковлев

Рождение ребёнка
17.07.1798 ст.

Дочь: Христина Калинникова

Отец ребёнка: Калинник Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Ирина Калинникова

Отец ребёнка: Калинник Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1802 ст.

Сын: Иван Калинников

Отец ребёнка: Калинник Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Никифор Калинников

Отец ребёнка: Калинник Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.

Сын: Федор Калинников

Отец ребёнка: Калинник Яковлев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.11.1852

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