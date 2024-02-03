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Калинник Яковлев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Яков Васильев

Мать: Агафья Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
17.07.1798 ст.

Дочь: Христина Калинникова

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Ирина Калинникова

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1802 ст.

Сын: Иван Калинников

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Никифор Калинников

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.

Сын: Федор Калинников

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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