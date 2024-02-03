Калинник Яковлев
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Яков Васильев
Мать: Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
17.07.1798 ст.
Дочь: Христина Калинникова
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Ирина Калинникова
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
07.11.1802 ст.
Сын: Иван Калинников
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Никифор Калинников
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.
Сын: Федор Калинников
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно