Смородина Ефимия Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.
Дочь: Смородина Прасковья Пимановна
Отец ребёнка: Смородин Пиман Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.
Дочь: Смородина Акулина Пимановна
Отец ребёнка: Смородин Пиман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно