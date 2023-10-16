Смородина Ефимия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородина Ефимия Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.

Дочь: Смородина Прасковья Пимановна

Отец ребёнка: Смородин Пиман Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.

Дочь: Смородина Акулина Пимановна

Отец ребёнка: Смородин Пиман Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородин Пиман Иванович

Смерть
Неизвестно
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