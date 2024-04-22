Смородин Пиман Иванович
Место рождения
Дата рождения24.08.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1844 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.
Дочь: Смородина Прасковья Пимановна
Мать ребёнка: Смородина Ефимия Корнеевна
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.
Дочь: Смородина Акулина Пимановна
Мать ребёнка: Смородина Ефимия Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно