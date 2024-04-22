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Смородин Пиман Иванович

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

24.08.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1844 ст.

Отец: Смородин Иван Акульевич

Мать: Смородина Наталья Захарьевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.

Дочь: Смородина Прасковья Пимановна

Мать ребёнка: Смородина Ефимия Корнеевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.

Дочь: Смородина Акулина Пимановна

Мать ребёнка: Смородина Ефимия Корнеевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородина Ефимия Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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