Апухтина (Перминова) Ксения Васильевна
женский, родилась ?.11.1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1959, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Апухтин Георгий Ростиславович1883 г.р.
Дети
Апухтин Георгий Георгиевич01.01.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Апухтин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Апухтин Георгий Ростиславович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва