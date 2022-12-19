Апухтина (Перминова) Ксения Васильевна ?.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Апухтина (Перминова) Ксения Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.11.1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1959, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Апухтин Георгий Ростиславович1883 г.р.
Дети
Апухтин Георгий Георгиевич01.01.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Георгий Ростиславович

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Апухтин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Апухтин Георгий Ростиславович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва

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