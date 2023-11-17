Пюкшина Наталья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшина Наталья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Пюкшин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Пюкшин Яков Иванов

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л711об-712 9РС семья №24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пюкшин Яков Иванов

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л711об-712 9РС семья №24
Смерть
Неизвестно
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