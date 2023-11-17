Пюкшина Наталья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Отец ребёнка: Пюкшин Яков Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л711об-712 9РС семья №24
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пюкшин Яков Иванов
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л711об-712 9РС семья №24
Смерть
Неизвестно