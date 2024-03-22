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Пушменков Иван Степанович

Место рождения

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

14.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушменкова Прасковия Егоровна

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушменкова Прасковия Егоровна

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушменкова Прасковия Егоровна

Смерть
14.03.1951
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