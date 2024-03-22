Пушменков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти14.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушменкова Прасковия Егоровна
Рождение ребёнка
24.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пушменкова Прасковия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1951