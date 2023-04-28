Пушменкова Прасковия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти21.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушменков Иван Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушменков Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1952