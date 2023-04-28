Пушменкова Прасковия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушменкова Прасковия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.11.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушменков Иван Степанович

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушменков Иван Степанович

Подол, Шухободская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушменков Иван Степанович

Смерть
21.11.1952
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