Алексеенко (Пахомова) Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Пахомова) Любовь Максимовна

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Место рождения

Грузия

Дата рождения

13.12.1934

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1934

Отец: Пахомов (pakhomov) Максим (Maksim Semenovich)

Мать: Пахомова Анастасия Сергеевна

Грузия
Умерла 30 мая 2017г
Рождение ребёнка
26.08.1968

Сын: Алексеенко Сергей

Отец ребёнка: Алексеенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеенко Владимир Васильевич

Смерть
30.05.2017
МО Чеховский р-он п. Новый Быт
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