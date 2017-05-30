Алексеенко (Пахомова) Любовь Максимовна
Место рожденияГрузия
Дата рождения13.12.1934
Дата смерти30.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1934
Грузия
Умерла 30 мая 2017г
Рождение ребёнка
26.08.1968
Сын: Алексеенко Сергей
Отец ребёнка: Алексеенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеенко Владимир Васильевич
Смерть
30.05.2017
МО Чеховский р-он п. Новый Быт