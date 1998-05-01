Алексеенко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1932

Дата смерти

01.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1968

Сын: Алексеенко Сергей

Мать ребёнка: Алексеенко Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеенко Любовь Максимовна

Смерть
01.05.1998
Абхазия
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