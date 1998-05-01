Алексеенко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1932
Дата смерти01.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1968
Сын: Алексеенко Сергей
Мать ребёнка: Алексеенко Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеенко Любовь Максимовна
Смерть
01.05.1998
Абхазия