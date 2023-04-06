(Полякова) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846
Крещение
26.05.1846
Петропавловский, Шаловская волость, Богородский уезд
Беренса порохового завода мастеровой Яков Прохоров и законная жена его Наталья Федорова | Godparents:мастеровой того же завода Петр Прохоров и того же завода мастерового Ивана Яковлева жена Марья Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно