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(Полякова) Наталья Яковлевна

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Место рождения

Обухово, Богородский, Московская область

Дата рождения

23.05.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846

Отец: Поляков Яков Прохорович

Мать: Полякова Наталья Федоровна

Обухово, Богородский, Московская область
Крещение
26.05.1846
Петропавловский, Шаловская волость, Богородский уезд
Беренса порохового завода мастеровой Яков Прохоров и законная жена его Наталья Федорова | Godparents:мастеровой того же завода Петр Прохоров и того же завода мастерового Ивана Яковлева жена Марья Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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