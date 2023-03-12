Полякова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Наталья Федоровна

Полякова Наталья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
По 28.09.1841

Муж: Поляков Яков Прохорович

Петропавловский, Шаловская волость, Богородский уезд
Беренсова Обуховского порохового завода мастеровой Яков Прохоров, 44 г., вторым браком, и девица Наталия Федорова, дочь мастерового Федора Максимова, 24 года | погост Петра и Павла на Клязьме
Рождение ребёнка
14.04.1845

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович

Рождение ребёнка
23.05.1846

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович

Обухово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1853

Сын: Поляков Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close