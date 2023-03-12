Полякова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
По 28.09.1841
Петропавловский, Шаловская волость, Богородский уезд
Беренсова Обуховского порохового завода мастеровой Яков Прохоров, 44 г., вторым браком, и девица Наталия Федорова, дочь мастерового Федора Максимова, 24 года | погост Петра и Павла на Клязьме
Рождение ребёнка
14.04.1845
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович
Рождение ребёнка
23.05.1846
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович
Обухово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1853
Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович
Смерть
Неизвестно