Райхан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гулейхан Абзямилова
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Биктагир Абзямилов
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мухипзян Абзямилова
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тимербулат Абзямилев
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тимеркай Абзямилев
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гулямзян Абзямилова
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хусянзян Абзямилева
Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абзямил Сулейманов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно