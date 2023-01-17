Райхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гулейхан Абзямилова

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Биктагир Абзямилов

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мухипзян Абзямилова

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тимербулат Абзямилев

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимеркай Абзямилев

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гулямзян Абзямилова

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хусянзян Абзямилева

Отец ребёнка: Абзямил Сулейманов

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абзямил Сулейманов

Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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