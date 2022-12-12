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Абзямил Сулейманов

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Сулейман Даутов

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гулейхан Абзямилова

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Биктагир Абзямилов

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мухипзян Абзямилова

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тимербулат Абзямилев

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимеркай Абзямилев

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гулямзян Абзямилова

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хусянзян Абзямилева

Мать ребёнка: Райхан

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райхан

Смерть
Неизвестно
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