Абзямил Сулейманов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Сулейман Даутов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гулейхан Абзямилова
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1815
Сын: Биктагир Абзямилов
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мухипзян Абзямилова
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тимербулат Абзямилев
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тимеркай Абзямилев
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гулямзян Абзямилова
Мать ребёнка: Райхан
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хусянзян Абзямилева
Мать ребёнка: Райхан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райхан
Смерть
Неизвестно