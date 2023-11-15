Лавриненко (Свиридова) Оксана Борисовна
женский, родилась 10.07.1977, Згуровка, Київська область
ОтецЛавриненко Борис Николаевич1956 г.р.
МатьЛавриненко (Заець) Людмила Владимировна06.10.1957 г.р.
Супруги
Свиридов Юрий Викторович29.04.1975 г.р.
Дети
Свиридов Виталий Юрьевич24.04.2004 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977
Згуровка, Київська область
Бракосочетание
23.01.1999
Рождение ребёнка
24.04.2004
Отец ребёнка: Свиридов Юрий Викторович
Киев, Украинская ССР, СССР