Лавриненко (Свиридова) Оксана Борисовна 10.07.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавриненко (Свиридова) Оксана Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.07.1977, Згуровка, Київська область

Отец
Лавриненко Борис Николаевич1956 г.р.
Мать
Лавриненко (Заець) Людмила Владимировна06.10.1957 г.р.
Супруги
Свиридов Юрий Викторович29.04.1975 г.р.
Дети
Свиридов Виталий Юрьевич24.04.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1977

Отец: Лавриненко Борис Николаевич

Мать: Лавриненко (Заець) Людмила Владимировна

Згуровка, Київська область

Бракосочетание
23.01.1999

Муж: Свиридов Юрий Викторович

Рождение ребёнка
24.04.2004

Сын: Свиридов Виталий Юрьевич

Отец ребёнка: Свиридов Юрий Викторович

Киев, Украинская ССР, СССР

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