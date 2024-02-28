Лавриненко (Заець) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко (Заець) Людмила Владимировна

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Место рождения

Згуровка, Київська область

Дата рождения

06.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957

Отец: Заець Владимир Филиппович

Мать: Заець Леся Евстафьевна

Згуровка, Київська область
Рождение ребёнка
10.07.1977

Дочь: Лавриненко Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич

Згуровка, Київська область
Рождение ребёнка
21.05.1980

Сын: Лавриненко Александр Борисович

Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич

Згуровка, Київська область
Рождение ребёнка
15.04.1984

Сын: Лавриненко Юрий Борисович

Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич

Яготин, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавриненко Борис Николаевич

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