Лавриненко (Заець) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957
Отец: Заець Владимир Филиппович
Мать: Заець Леся Евстафьевна
Рождение ребёнка
10.07.1977
Дочь: Лавриненко Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1980
Сын: Лавриненко Александр Борисович
Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1984
Сын: Лавриненко Юрий Борисович
Отец ребёнка: Лавриненко Борис Николаевич
Яготин, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно