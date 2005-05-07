Двойнишникова (Ушакова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Ушакова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1923

Дата смерти

07.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923

Отец: Ушаков Иван Васильевич

Мать: Ушакова (Колмакова) Федосья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнишников Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1942

Сын: Ушаков Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1948

Дочь: Двойнишникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1954

Сын: Двойнишников Павел Николаевич

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1956

Дочь: Двойнишникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1957

Сын: Двойнишников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1961

Дочь: Двойнишникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1966

Дочь: Двойнишникова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович

Смерть
07.05.2005

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