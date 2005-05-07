Двойнишникова (Ушакова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1923
Дата смерти07.05.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1942
Сын: Ушаков Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.05.1948
Дочь: Двойнишникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1954
Сын: Двойнишников Павел Николаевич
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1956
Дочь: Двойнишникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1957
Сын: Двойнишников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1961
Дочь: Двойнишникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1966
Дочь: Двойнишникова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Двойнишников Николай Иванович
Смерть
07.05.2005