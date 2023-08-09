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Двойнишников Павел Николаевич

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Место рождения

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1954

Отец: Двойнишников Николай Иванович

Мать: Ушакова Анастасия Ивановна

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1976

Сын: Двойнишникова Антон Павлович

Мать ребёнка: Двойнишникова Светлана Георгиевна

Рождение ребёнка
06.08.1984

Дочь: Двойнишникова Мария Павловна

Мать ребёнка: Двойнишникова Светлана Георгиевна

Новобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан