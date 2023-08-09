Двойнишников Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1954
Рождение ребёнка
07.12.1976
Сын: Двойнишникова Антон Павлович
Мать ребёнка: Двойнишникова Светлана Георгиевна
Рождение ребёнка
06.08.1984
Дочь: Двойнишникова Мария Павловна
Мать ребёнка: Двойнишникова Светлана Георгиевна
Новобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан