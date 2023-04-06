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Екатерина Мартинова

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Место рождения

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1846

Муж: Моисей Елисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1848

Дочь: Матрона Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Елисеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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