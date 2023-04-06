Екатерина Мартинова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1846
Муж: Моисей Елисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1848
Дочь: Матрона Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Елисеев
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно