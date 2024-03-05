Григорьев Эдуард Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Эдуард Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Григорьев Николай Лазаревич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриорьева Галина

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Григорьева Дарья Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.?

Сын: Григорьев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Гусарова) Надежда Михайловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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