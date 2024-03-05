Григорьев Эдуард Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Григорьев Николай Лазаревич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриорьева Галина
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Григорьева Дарья Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.?
Сын: Григорьев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Гусарова) Надежда Михайловна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область