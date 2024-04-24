Семанова (Омельфина) Пелагея Ивановна
Место рожденияд. Телепневская, Зачачьевская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения30.04.1891 ст.
Дата смерти06.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1891 ст.
Пелагея рождена 30 апреля 1891 г, крещена 30, запись 13. Деревни Телепневской крестьянин Иван Кириллов Омельфин и законная жена его Марфа Григорьева, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 39 том 1 Д. 243 с.... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Амельфин Иван Кириллович -хозяин, 42 года, его жена Марья Григорьевна, 50 лет, дочь девица Наталья Ивановна, 20 лет, сын Иван Иванович, 16 лет, сы... Показать все
Бракосочетание
18.07.1910 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 19 | № 29 о венчании 18 июля 1910 года крестьянина деревни Кривоносовской Феодора Васильевича Семанова, 27 лет, православного вероисповедания, первым браком... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.
Дочь: Семанова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Семанов Федор Васильевич
№ 35 о рождении 9 декабря 1912 года дочери Анны у крестьянина деревни Кривоносовской Феодора Васильевича Семанова и законной жены его Пелагии Ивановны, оба православного вероисповедания. Крещена 9 дек... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1917 ст.
Дочь: Семанова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Семанов Федор Васильевич
№ 16 о рождении 21 июля 1917 года дочери Марии (в честь Марии Магдалины, празднуемой церковью 22 июля) у крестьянина деревни Кривоносовской Феодора Васильевича Семанова 2-й (так в документе) и законно... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1919 ст.
Дочь: Семанова Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Семанов Федор Васильевич
№ 29 о рождении 5 октября 1919 года дочери Таисии (в честь преподобной Таисии, празднуемой церковью 8 октября) у крестьянина деревни Кривоносовской Федора Васильевича Семанова и законной жены его Пела... Показать все
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны:по деревне Кривоносовской. по деревне Кривон... Показать все
Смерть
06.04.1938