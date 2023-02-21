Данильченко (?) Аксения Вакуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Данильченко Пётр Иванович
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Владимировка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Данильченко Иван Иванович
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.
Дочь: Гаврильченко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данильченко Семён Иванович
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлыкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно