Данильченко (?) Аксения Вакуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко (?) Аксения Вакуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Данильченко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Владимировка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Данильченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.

Дочь: Гаврильченко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данильченко Семён Иванович

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлыкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Данильченко Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данильченко Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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