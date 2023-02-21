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Данильченко Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данильченко Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Данильченко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Владимировка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Данильченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.

Дочь: Гаврильченко Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данильченко Семён Иванович

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлыкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данильченко Аксения Вакуловна

Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
Неизвестно
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