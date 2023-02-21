Данильченко Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данильченко Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Данильченко Пётр Иванович
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Владимировка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Данильченко Иван Иванович
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Рождение ребёнка
03.04.1914 ст.
Дочь: Гаврильченко Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данильченко Семён Иванович
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлыкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Данильченко Аксения Вакуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
Неизвестно