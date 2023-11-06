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Евстафьева Устинья
Евстафьева Устинья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
После 1804
Пол
Женский
Отец
Семенов Евстафий
1751 г.р.
Мать
Степанова (Степанова) Анна
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Семенов Евстафий
Мать:
Степанова Анна
Смерть
После 1804
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