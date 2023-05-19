Степанова (Степанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Степанова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Евстафьев Василий

Отец ребёнка: Семенов Евстафий

Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Евстафьев Иван

Отец ребёнка: Семенов Евстафий

Смерть
Неизвестно