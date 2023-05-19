Степанова (Степанова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Евстафьев Василий
Отец ребёнка: Семенов Евстафий
Федино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1781
Сын: Евстафьев Иван
Отец ребёнка: Семенов Евстафий
Смерть
Неизвестно